РИАМО – 13 июл. Первые два маршрута Московских центральных диаметров (МЦД), которые запустят в ноябре текущего года, свяжут между собой 46 районов Москвы, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Московские центральные диаметры – это прорывной проект, который имеет громадное градостроительное значение не только для столицы, но и всей агломерации. Этот проект потянет за собой развитие прилегающих к железным дорогам территорий и даст импульс к развитию не используемых сегодня площадей», – отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Доступ к скоростному транспорту первых двух маршрутов получат более 1,1 миллиона москвичей. По словам Хуснуллина, в городе появятся новые точки роста, инвестиции. Это значит, что и новые проекты развития появятся на тех территориях, которые сегодня «выключены» из жизни города.

Благодаря первым двум маршрутам МЦД скоростной транспорт появится в тех районах, где на сегодняшний день нет станций метрополитена.

«В районах Северный, Дмитровский, Восточное Дегунино, Можайский и Щербинка сегодня нет метро, а здесь проживает более 400 тысяч человек. Улучшится транспортная доступность и тех районов, где станции метро и Московского центрального кольца есть, но располагаются вдалеке от значительной части жилых массивов», – отметил заместитель мэра.

Проект МЦД включает пять маршрутов общей протяженностью 446 километров. Запуск первых двух маршрутов Московских центральных диаметров Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск состоится в ноябре. Пассажирское движение по всем пяти маршрутам Московских центральных диаметров планируется запустить в 2025 году.