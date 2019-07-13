РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июл. Волонтеры Подольска по техническим причинам перенесли отъезд в Тверь на поиски останков погибшей девушки из горокруга, которая пропала в 2016 году, сообщила «РИАМО в Подольске» активист и подруга пропавшей Елена Невзорова.

Валентина Нехорошкова пропала в микрорайоне Климовск Подольска в 2016 году. Она жила в частном секторе. В настоящее время полиция задержала сожителя, который подозревается в ее убийстве. Мужчина признался в содеянном и сообщил, что закопал ее в Тверской области. Однако он дал информацию с радиусом поиска в 41 километр. Активисты округа решили отправиться на раскопки в Тверь и помочь полицейским найти останки девушки.

«Из Подольска изъявили желание помочь 12 человек, 7 человек хотели присоединиться к раскопкам из других муниципалитетов Московской области, помимо этого, нашлись добровольцы и из самой Твери. Мы планировали отправиться на днях, но по техническим причинам были вынуждены отложить отъезд, ориентировочно, на неделю. Многое будет зависеть и от погодных условий», - сказала Невзорова.

Волонтеры отправятся на раскопки на двое суток и надеются за это время найти место захоронения пропавшей.

Невзорова добавила, что в настоящее время продолжается поиск добровольцев, а также активисты просят горожан помочь с палатками и лопатами. Узнать подробности можно по телефону: 8(965)444-51-51.