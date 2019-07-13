РИАМО - 13 июл. Жителям и гостям столицы, направляющимся в аэропорт «Внуково», необходимо учитывать факт закрытия участка Сокольнической линии метро, сообщил в субботу журналистам первый заместитель начальника метрополитена – начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.

«Мы особое внимание уделили информированию пассажиров, которые едут в аэропорт «Внуково». Совместно с аэропортом, с авиаперевозчиками, туроператорами и агрегаторами была проведена большая работа по информированию для того, чтобы пассажиры, которые едут в аэропорт, заранее прокладывали свой путь и закладывали больше времени для того, чтобы попасть в аэропорт», - сказал Дощатов.

Он отметил, что более 600 информационных плакатов повесили на станциях метро и МЦК, а также в переходах и на дверях станций размещено 1,8 тысячи дополнительных указателей.

В связи со строительством Большой кольцевой линии метро с 13 по 20 июля будет временно закрыт участок Сокольнической линии от станции метро «Университет» до станции метро «Коммунарка». Для пассажиров будут закрыты станции «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». В обычном режиме линия возобновит работу 21 июля.

На новом участке БКЛ расположатся три станции: «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского». Две из них будут пересадочными на Солнцевскую и Сокольническую линии метро.