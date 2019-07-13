РИАМО - 13 июл. Самостоятельно заключать трудовой договор подростки могут с 16 лет, однако работа в ночных клубах и игорном бизнесе запрещена для всех до 18 лет, пишет в субботу РИА Новости.

«Несовершеннолетние вправе заключать трудовые договоры с 16 лет, а в некоторых случаях и в младшем возрасте», – рассказали эксперты Роструда.

15-летние подростки могут выполнять несложную работу без вреда для здоровья. Если он оставил школу до получения основного общего образования или продолжает получать общее образование после отчисления из школы, работа не должна быть в ущерб освоению программы.

Дети в возрасте 14 лет и получившие общее образование могут привлекаться для выполнения легкого труда. Для этого нужно письменное согласие одного из родителей или органов опеки. Если ребенок еще получает общее образование, то работать можно только в свободное от учебы время.

Если один из родителей против того, чтобы ребенок младше 15 лет работал, то учитывается мнение самого подростка, а также органов опеки.

Детям младше 14 лет можно работать в кино, театре, участвовать в концертах или цирковых представлениях. Работа не должна причинять вред здоровью и нравственному развитию. Для работы также необходимо разрешение одного из родителей и органов опеки. Договор за ребенка подписывает родитель или опекун.

Перед заключением трудового договора подросток должен пройти обязательный медицинский осмотр и в дальнейшем проходить его каждый год до совершеннолетия. При трудоустройстве впервые работодатель обязан оформить ему трудовую книжку и предоставить в ПФР данные для регистрации ребенка в системе персонифицированного учета.

Подростков запрещено брать на работу с вредными и опасными условиями труда, например, на работы под землей. Нельзя также устанавливать испытательный срок. А работать в игорном бизнесе и ночных клубах нельзя до 18 лет.

Для несовершеннолетних рабочий день должен быть сокращенным. До 16 лет - не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю. Если подросток совмещает работу и учебу, то рабочее время должно быть сокращено как минимум вдвое.

Рабочая смена детей от 14 до 15 лет не может превышать 4 часов, от 15 до 16 лет - 5 часов, от 16 до 18 лет - 7 часов. При совмещении работы с учебой подростки от 14 до 16 лет работают до 2,5 часов в день, от 16 до 18 лет – до 4 часов.