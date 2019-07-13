РИАМО - 13 июл. На востоке Москвы задержали 43-летнего жителя Астраханской области по подозрению в убийстве, сообщил РИАМО в субботу источник в правоохранительных органах.

«Сообщение о происшествии поступило 12 июля около 03:00. Двое мужчин распивали спиртные напитки в доме на улице 1-й Владимирской. Они поссорились, один из них схватил нож и ударил второго в живот», — сказал собеседник агентства.

Известно, что подозреваемый нигде не работал. Погибшему было 36 лет, он жил в Москве на улице Бехтерева.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве подтвердил факт задержания подозреваемого, не уточнив подробностей.