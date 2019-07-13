РИАМО - 13 июл. В городе Павловский Посад один человек пострадал при пожаре в машине, транспортное средство потушили спасатели, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о том, что на одной из улиц города загорелась машина, поступило 13 июля в 00:58.

«В 01:10 ликвидация. Есть пострадавший. Привлекаемые силы и средства: одна единица техники, четыре человека», — говорится в сообщении.

Жителям региона напомнили, что в случае ЧП нужно сохранять спокойствие. При необходимости обращайтесь в ГУ МЧС РФ по Московской области по телефону доверия 8-(498)-505-41-70, а также по телефону спасения 01, с мобильного 101.