РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 июл. Единый день диспансеризации состоится в поликлинических отделениях городского округа Люберцы в субботу, сообщается в Instagram-аккаунте управления социальной политики муниципалитета.

«Уважаемые жители, 13 июля на территории горокруга Люберцы пройдет очередной единый день диспансеризации. В этот день диспансеризацию можно пройти во всех поликлинических отделениях ГБУЗ МО «Люберецкая районная больница №1» и ГБУЗ МО «Люберецкая районная больница №2» с 9:00 до 13:00», – говорится в сообщении.

С собой нужно взять паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

На диспансеризацию приглашаются жители горокруга следующих годов рождения: 1920, 1923, 1926, 1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001.