РИАМО - 13 июл. В Москве и Подмосковье в субботу ожидается облачная погода с прояснениями, местами будет идти небольшой дождь, температура воздуха днем поднимется до плюс 20 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 17-19, по области 15-20 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северного направления, скорость — 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 744 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60%. Синоптики отмечают, что в столичном регионе сохранится прохладная погода. Атмосферное давление продолжает медленно расти, но его фон остается пониженным. Многие уже адаптировались к таким условиям погоды, а для людей с нарушениями механизма термоадаптации, плохо переносящих жару, а также молодых тренированных людей это вполне благоприятные внешние условия.

По-прежнему сохраняется вероятность ухудшения самочувствия, развития метеопатических реакций и погодообусловленных обострений у людей с неустойчивыми сосудистыми реакциями (гипо- и гипертоники, вегето-сосудистая дистония, нарушения сердечного ритма, частые приступы мигрени). Из-за повышенной влажности воздуха могут появиться симптомы обострения при воспалительных заболеваниях опорно-двигательного аппарата и бронхо-легочных заболеваниях.

«Однако не стоит забывать, что погода не есть причина болезни, а только лишь провоцирующий фактор, поэтому необходимо строго следовать рекомендациям врачей, лечить имеющиеся недуги, а повышать устойчивость к погодным капризам помогут закаливающие процедуры, здоровый образ жизни и сами природные факторы», - добавляют специалисты.