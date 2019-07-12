РИАМО - 12 июл. Специалисты АО «МОСГАЗ» восстановили подачу газа к ТЭЦ-27 ПАО «Мосэнерго» в Мытищах, где ранее произошло возгорание, говорится в сообщении пресс-службы «Мосгаза».

Крупное возгорание произошло на ТЭЦ-27 в городском округе Мытищи 11 июля. При возгорании на ТЭЦ пострадали люди. К тушению огня привлекали 52 единицы техники и 157 человек, в том числе от МЧС: 33 единицы техники и 99 человек.

«Перед пуском специалисты установили на газопровод высокого давления запорное устройство с дистанционным управлением. Работы были проведены в сжатые сроки чуть более чем за сутки», - говорится в сообщении.

Работы на месте продолжают вестись в круглосуточном режиме. Специалисты МОСГАЗа готовят ко вводу вторую линию газопровода, которая также будет оборудована дистанционно управляемым запорным устройством.

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