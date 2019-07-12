РИАМО - 12 июл. Министерство здравоохранения Московской области подготовило ряд рекомендаций для любителей солнечных ванн, в первую очередь, они будут полезны тем, кто собирается в отпуск, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В период отпусков очень важно помнить, что загар – это естественная реакция на ультрафиолет, который воспринимается клетками кожи как вредное воздействие. Под влиянием вредного спектра лучей могут происходить изменения в ДНК клеток кожи, в результате которых могут возникнуть предраковые изменения и рак кожи. Под воздействием ультрафиолета могут развиваться ожоговые изменения», – сказала главный врач Люберецкого КВД Юлия Матушевская.

По ее словам, у людей со светлой кожей и большим количеством родинок даже 15 минут на солнце без специальных защитных средств могут обернуться повышением риска развития меланомы и ожогом кожи.

Она отметила, что загар способствует раннему появлению морщин, сухости кожи. Длительное пребывание на открытом солнце без головного убора чревато развитием нарушений в работе сердечно-сосудистой системы, появлением головных болей, тошноты и нарушения сознания.

«Противопоказаниями к пребыванию на открытом солнце являются вирусные и бактериальные заболевания в острой форме, повышение температуры тела, мастопатия, доброкачественные и злокачественные опухоли и другие патологии», – добавила Матушевская.

Также с осторожностью принимать солнечные ванны необходимо при заболеваниях щитовидной железы, беременности, повышенном артериальном давлении. Особенно аккуратными во время нахождения на солнце следует быть обладателям большого количества родинок, сосудистых невусов.

Однако солнечные лучи – это и источник ультрафиолета, который способствует синтезу в организме жизненно необходимого витамина D.

«Принимать солнечные ванны можно в определенные часы: до 10:00 или после 16:00 Перед нахождением на солнце необходимо использовать косметические средства с солнцезащитным фактором SPF, при этом коже лица нужна более интенсивная защита, на губы необходимо также наносить помаду с SPF. Важно помнить, что после купания в морской воде необходимо смыть нанесенную косметику, так как кристаллы соли усиливают влияние ультрафиолета», – подчеркнула главный врач Люберецкого КВД.

Эти рекомендации пригодятся не только тем, кто собирается к морю, но и к тем, кто проводит свободное время в Московской области – как только жаркое лето вернется в регион.

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