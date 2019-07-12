РИАМО - 12 июл. АО «Мособлгаз» объединил филиалы «Балашихамежрайгаз» и «Ногинскмежрайгаз», в результате объединенным единым филиалом станет «Ногинскмежрайгаз», говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Порядок обслуживания, стоимость выполняемых работ, организация приема и выполнения аварийных и ремонтных заявок, прием населения по вопросам абонентской платы за газ остаются без изменений», – говорится в сообщении.

С информацией о работе абонентских служб можно ознакомиться на странице филиала «Ногинскмежрайгаз».

Проводимая реорганизация не затронула численность, места расположения, материально-техническую базу и организацию работы районных эксплуатационных служб (РЭС) и аварийно-диспетчерских участков (АДУ).