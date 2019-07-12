РИАМО - 12 июл. Инновационные образовательные технологии внедряют в учреждения образования городского округа Солнечногорск, в детском саду №57 в Тимонове начали реализацию проекта «Игротека на асфальте», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Главная задача проекта – разнообразить интеллектуальную и подвижную деятельность детей на прогулке.

«Змейка», «Лабиринт по кругу», «Шахматы и шашки», «Гусеница», «Классики», «Разноцветные дорожки» – многофункциональные и вариативные игры, не требующие дополнительного места и специального оборудования теперь доступны для воспитанников детского сада №57. Их легко организовать там, где есть асфальт», – уточняется в сообщении.

Как отметил начальник управления образования городского округа Солнечногорск Сергей Гагин, проект поможет детям реализовать свои интересы в спортивных играх, развивающих упражнениях, сделать эти игры полезными и увлекательными, превращая каждую прогулку в квест.

«Педагоги вооружились разноцветной краской, валиками и кисточками и превратили скучный асфальт в веселую игровую площадку. Так зародился проект «Игротека на асфальте», – добавил Гагин.

Количество участников в этих играх не ограничено. Дети, причем любого возраста, могут играть в них с педагогом, родителями и самостоятельно. Работа над проектом продолжается.