РИАМО – 12 июл. Встреча с кандидатами в депутаты Мосгордумы 14 июля будет расценена как несанкционированный митинг, сообщает «Интерфакс».

«В социальных сетях распространяется информация о проведении 14 июля группой кандидатов в депутаты Мосгордумы «встречи с избирателями в центре Москвы», – сказал замглавы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.

По его словам, лица, организующие данное мероприятие, не уведомили в установленном порядке органы исполнительной власти города о его проведении и не согласовали место этой акции.

«Имеет место попытка проведения несанкционированной акции под видом встречи с избирателями», – заявил Олейник.

В связи с этим он добавил, что мероприятие 14 июля является незаконным, а его организаторы и возможные участники могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законом.

«Обращаем внимание организаторов, что на данный момент имеются согласованные в установленном порядке заявки на проведение публичных мероприятий с аналогичными целями на 20 и 21 июля», – уточнил представитель департамента.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года в единый день голосования. На данных выборах решено провести эксперимент по электронному голосованию в нескольких районах.