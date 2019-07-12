РИАМО - 12 июл. Специалисты АО «Мособлгаз» презентовали 12 проектов на тему «Цифровая трансформация и комплексное лидерство» на международном форуме сообщества молодых специалистов «Форсаж-2019», говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Участие в «Форсаже» – это возможность для обмена опытом и навыками, культура сотрудничества и здоровая конкуренция. Компания «Мособлгаз» принимает участие в форуме третий раз.

«В преддверие презентации проектов участниками была проделана большая работа в общефорумных мероприятиях. Деловые игры, встречи с экспертами, командная работа над проектами – основные форматы подготовки специалистов к защите. Молодые специалисты «Мособлгаза» представили 12 бизнес-проектов, направленных на автоматизацию и оптимизацию информационных технологий внутри компании», – говорится в сообщении.

Часть работ были связаны с повешением безопасности системы газораспределения, оптимизацией работы по проведению технического обслуживания газового оборудования, повышением уровня взаимодействия с клиентами за счет суперсовременных приложений. Презентации команд пестрили техническими и дизайнерскими разработками и решениями.

«В этом году проекты ребят превзошли все мои ожидания: понравилась динамика и отношение к проектам. Все разработки были на актуальные темы, три четверти из них – связаны с цифровыми технологиями. Теперь я уверен, что будущее «Мособлгаза» в надежных руках», – отметил глава АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.

Оценивала проекты специальная комиссия, состоящая из руководителей центрального аппарата и филиалов «Мособлгаза».

В этом году делегация подмосковных газовиков на форуме «Форсаж-2019» насчитывала порядка 100 человек. Помимо специалистов «Мособлгаз» в форуме приняли участие команды от компаний «Сибур», «Росатом», «Россети», «Русгидро».

Форум «Форсаж-2019» проходит с 7 по 13 июля в Калужской области. Основная цель мероприятия – обмен знаниями между молодыми специалистами, а также разработка новых проектов, связанных с цифровыми технологиями в привязке к своему предприятию.