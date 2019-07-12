РИАМО - 12 июл. Управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области напоминает, что в зданиях судов необходимо соблюдать установленный порядок, нарушителей могут привлечь к административной ответственности, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«Судебные приставы по ОУПДС имеют право проверять документы, удостоверяющие личность, у лиц, находящихся в зданиях и помещениях суда, а также осуществлять досмотр находящихся при них вещей на предмет наличия оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств, наркотических и психотропных веществ и иных предметов, представляющих угрозу для безопасности окружающих», - уточняется в сообщении.
Посетители судов, нарушающие установленный в суде порядок и не выполняющие законные требования судебного пристава по ОУПДС, могут быть привлечены к административной ответственности.
«Кроме того, если в ходе судебного разбирательства кто-либо из его участников нанесет оскорбление другому, то законом это квалифицируется как неуважение к суду и влечет уголовную ответственность по статье 297 УК РФ», - добавляется в материале.
Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо арестом на срок до четырех месяцев.
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