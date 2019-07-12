РИАМО – 12 июл. Дорожный комплекс Московской области проводит дополнительные работы по содержанию на региональных дорогах в Волоколамском городском округе и городском округе Клин в связи с проведением российского этапа международной серии велозаездов Gran Fondo Russia 2019, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Маршрут заезда пройдет по пяти участкам автодорог общей протяженностью свыше 47 километров.

«В рамках дополнительных работ выполняется окос травы вдоль обочин, мойка металлических барьерных ограждений и стоек знаков, уборка мусора в полосе отвода. В работах задействовано 23 единицы техники и 18 дорожных рабочих. Завершить работы в полном объеме планируется до 13 июля», – говорится в сообщении.

Велозаезды Gran Fondo Russia 2019 пройдут 14 июля с 07:00 до 16:00 на территории Волоколамского городского округа и городского округа Клин.

На время проведения мероприятия будет перекрыто движение на пяти участках автодорог: Чисмена – Сычево с 0 по 0,8 километр, Волоколамское шоссе с 99,1 по 100,5 километр, Чисмена – Теряево с 0 по 21,5 километр, Лотошино – Суворово – Клин с 41,5 по 49,6 километр в Волоколамском городском округе и с 49,6 по 65 километр в Клину.

Для информирования автомобилистов на подъездах к участкам будут установлены информационные щиты и дорожные знаки для временной организации дорожного движения. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры призывает автомобилистов заранее выбирать пути объезда.

Gran Fondo – шоссейный велозаезд, объединяющий на одной трассе профессиональных спортсменов и любителей велоспорта. Маршруты велозаездов пройдут по самым живописным уголкам Подмосковья.

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