РИАМО – 12 июл. В городе Луховицы должник по алиментам погасил долг в размере 130 тысяч рублей, чтобы снять временное ограничение на пользование водительским удостоверением, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области.

Как уточняется в материале, судебный пристав надлежащим образом уведомил должника о последствиях неисполнения судебного решения, однако мужчина не спешил оплачивать образовавшуюся задолженность.

«В рамках исполнительного производства к должнику была применена мера принудительного исполнения – вынесено постановление об ограничении специального права в виде управления транспортным средством», – говорится в сообщении.

Поняв всю серьезность ситуации и не желая стать пешеходом, мужчина на следующий день явился к судебному приставу и оплатил задолженность по исполнительному производству в полном объеме.

«Чтобы не столкнуться с мерами принудительного характера, в том числе и ограничения на пользование специальным правом, необходимо вовремя позаботиться об исполнении всех долговых обязательств. Проверить наличие задолженности можно обратившись к интернет-сервису «Банк данных исполнительных производств», – заключается в материале.