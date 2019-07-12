РИАМО - 12 июл. На время нахождения в столичном храме Христа Спасителя мощей святых Петра и Февронии власти города планируют закрыть один из выходов станции метро «Кропоткинская» в случае большого количества желающих поклониться святыне, сообщает РИА Новости.

Из Свято Троицкого женского монастыря Мурома 14 июля в столичный храм Христа Спасителя будут принесены мощи святых благоверных Петра и Февронии, покровителей брака. Они пробудут в Москве до 21 июля. Доступ паломников к святыне будет осуществляться с 15 июля с 08:00 до 20:00.

«Выход из метро «Кропоткинская» в парковую зону храма христа Спасителя будет закрыт. В собор можно попасть с улицы Волхонка через центральный вход. В случае большого количества желающих посетить храм Патриарший мост может быть перекрыт», – сказал представитель пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Он уточнил, что подъемник для людей с ограниченными возможностями здоровья временно выведен из эксплуатации в связи с ремонтом. Внутрь храма можно подняться на лифте из нижнего этажа, вход в который расположен в Соймоновском проезде. Там же будет организована работа добровольцев.

Безопасность паломников обеспечат сотрудники УВД по ЦАО, Росгвардии, МЧС России и частных охранных организаций. Кроме того, возле храма будет дежурить карета скорой помощи.

Восьмого июля и 19 сентября Русская православная церковь чтит память муромских святых супругов Петра и Февронии, живших на рубеже XII XIII веков. Их брак является образцом христианского супружества. Святые Петр и Феврония почитались на Руси как покровители супружеской жизни.

В 2008 году в Совете Федерации была одобрена инициатива об учреждении в день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии нового государственного праздника – Всероссийского дня супружеской любви и семейного счастья (8 июля).