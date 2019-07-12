РИАМО – 12 июл. В Кремле 11 июля прошло награждение победителей конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», организованного «Почтой России» и Профсоюзом работников связи, представитель Подмосковья попал в десятку лучших, говорится в сообщении пресс-службы компании по макрорегиону Москва.

За звание лучшего боролись 10 почтальонов и 10 водителей со всей страны. Профессионализм участников оценивался компетентным жюри.

«Финалисты прошли несколько этапов отбора: сначала, став лучшими на региональном уровне, затем, победив в макрорегиональном этапе, далее – Москва и всероссийский финал. Во время финала конкурса участники смогли раскрыть свои профессиональные возможности, проявить личностные качества, продемонстрировать уровень теоретических знаний, практические умения и способность быстро решать нестандартные задачи», – отмечается в сообщении.

Лучшим почтальоном 2019 года стала Наталья Козлова из города Зеленодольска, Республика Татарстан. Лучший водитель «Почты России» 2019 года Константин Трифонов работает в Барнаульском почтамте.

От партнеров конкурса, компаний «ЯРко Групп» и «Столото» победители получили призы – автомобили Lada X-Ray.

«Второе и третье места среди почтальонов заняли Анна Коношенкова (Вологодская область) и Екатерина Комарова (Приморский край), среди водителей – Зула Устиев (Республика Калмыкия) и Андрей Нагорнюк (Московская область)», – перечисляется в материале.

Участие в церемонии награждения приняли министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Николай Носков, генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов и председатель Профсоюза работников связи России Анатолий Назейкин.

Победителям были вручены дипломы за 1, 2 и 3 места в каждой профессии, а также сертификаты на получение денежной премии. Первое место – 175 тысяч рублей, второе место – 125 тысяч рублей и третье место – 75 тысяч рублей. Кроме того, обладатели первого места получили эксклюзивные стелы «Лучший по профессии».

«Конкурс профессионального мастерства является составной частью корпоративной политики «Почты России» и проводится ежегодно для работников основных профессий – почтальонов, операторов, начальников отделений почтовой связи, водителей почтовых машин», – уточняется в пресс-релизе.

В мероприятии этого года приняли участие специально приглашенные из всех филиалов компании сотрудники, представители госвласти и компаний-партнеров, а также журналисты.

Помимо конкурса «Лучший почтальон» и «Лучший водитель» один раз в два года «Почтой России» также определяются победители в номинациях «Лучший начальник отделения почтовой связи» и «Лучший оператор связи».