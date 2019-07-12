РИАМО - 12 июл. В Общественной палате РФ состоялась церемония передачи представителям Псковской области флагов российских регионов в честь юбилея освобождения поселка Идрица от немецко-фашистских захватчиков, в том числе передали и флаг Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«Мероприятие было посвящено 75-летию освобождения псковского поселка Идрица от немецко-фашистских захватчиков. 1 мая 1945 года знамя 150-й стрелковой ордена Кутузова II степени Идрицко-Берлинской дивизии – подразделения, закаленного в тяжелых боях на территории Псковщины, – было водружено в Берлине на крыше рейхстага», – говорится в сообщении.

Почетное право передачи флага Московской области было предоставлено члену Общественной палаты региона Дмитрию Шалыгину, который зачитал приветственный адрес губернатора Подмосоквья Андрея Воробьева к участникам праздничных мероприятий.

«С каждым годом благодаря усилиям историков, поисковиков, участников патриотических акций мы узнаем все больше имен и фактов, из которых складывается биография нашей Победы. В эти дни мы с благодарностью вспоминаем тех, кто внес свой вклад в изгнание врага и прекращению трехлетней оккупации Идрицы. Уверен, что название поселка Идрица станет известным еще более широкому кругу людей, особенно молодежи. Низкий поклон погибшим, честь и слава водрузившим Знамя Победы на Рейхстаг», – говорится в приветственном адресе.

В мероприятии приняли участие представители общественных палат субъектов РФ, региональных органов исполнительной власти, ведущие общественные деятели страны. Почетным гостем стал сопредседатель федеральной программы «Знамя Победы 2015-2020», председатель правления МОО «Живая планета», академик РАЕН, доктор биологических наук, профессор Николай Дроздов.