РИАМО – 12 июл. Работы по строительству дома для переселенцев из аварийного жилья в микрорайоне Левобережье города Яхрома Дмитровского округа завершили на 95%, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

В настоящее время на объекте выполняется внутренняя отделка помещений и устройство инженерных сетей. Строительство ведется согласно графику.

«В новостройку переедут 148 граждан из 70 аварийных помещений общей площадью почти 3 тысячи квадратных метров. Новые благоустроенные квартиры получат жители расселяемых домов, расположенных по адресам: Кирпичный завод, дома №№10, 12, улица Водников, дом №3 и улица Ленина, дом №22», – отметил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Переселение граждан в новый дом планируется в текущем году.