РИАМО - 12 июл. С начала текущего года в городском округе Солнечногорск было опилено более 400 деревьев, работы проводятся во всех территориальных управлениях, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Коммунальные службы городского округа продолжают отрабатывать обращения, поступающие от жителей. Так, жильцы дома №7 по улице Ленинградская сообщили о сухостое во дворе, который оперативно ликвидировали специалисты.

«Работы по опилу сухостоя продолжаются на территории всего округа. Внимание уделяем заявкам, поступившим от жителей также через социальные сети. Особое внимание - обращениям, поступившим через интернет-портал «Добродел», - отметил директор МБУ «ДЕЗ ЖКХиБ» Анатолий Белов.

Всего же с начала года коммунальщиками опилено свыше 400 деревьев.