РИАМО - 12 июл. Государственная жилищная инспекция Московской области добилась от управляющей компании в Клину, чтобы она привела в порядок балконную плиту, аварийное состояние которой заставляло жителей опасаться ее обвала, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Житель многоквартирного дома №2 по улице Новая обратился в надзорное ведомство с просьбой восстановить полуразрушенный балкон. Инспекторы потребовали от управляющей компании ООО «ЖК» исправить ситуацию.

«Каждый раз, выходя на свой балкон, мы боимся, что разрушающаяся у соседей сверху балконная плита рухнет нам на головы и придавит насмерть, не говоря уже о том, что нас регулярно затапливает», — написал житель.

Как утверждал заявитель, УК ничего не делала для того, чтобы починить аварийный балкон, даже после неоднократных обращений.

При проверке объекта Госжилинспекторы подтвердили, что у балкона нарушена целостность бетона, арматура находится в оголенном состоянии, а углы и край балконной плиты деформированы. УК не предприняла мер, чтобы гарантировать безопасность живущих в этом доме людей и предотвратить еще большее разрушение балкона.

«При обнаружении трещин или более серьезных повреждений не следует пускать ситуацию на самотек, ведь в будущем это может привести к полному разрушению балкона, – напомнила правила эксплуатации многоквартирных домов руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Она добавила, что нередко специалисты управляющих компаний не принимают во внимание, что они отвечают за сохранность балконов МКД и обязаны устранять возникающие разрушения, так как эта часть зданий относится к общему имуществу дома.

Так как ООО «ЖК» не предприняло никаких действий в ответ на обращение жителя, жилищные инспекторы вместе с предписанием об устранении нарушения выдали возбудили судебное производство в отношении генерального директора УК. После рассмотрения дела он выплатил санкции.

Контрольная проверка исполнения предписания областного надзорного ведомства показала, что сотрудники управляющей организации приняли меры по обеспечению безопасности жителей дома, выполнив работы по ремонту балконной плиты и предупреждению развития дальнейшей деформации.