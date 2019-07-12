РИАМО – 12 июл. С начала 2019 года 14 новых газопроводов по губернаторской программе газификации сдали в эксплуатацию в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«На сегодняшний день сдано уже 14 объектов по губернаторской программе газификации – это около 40 километров газовых сетей. Газ пришел в дома жителей населенных пунктов городских округов Богородский, Дмитровский, Истра, Можайский, Раменский, Шатура, Шаховская, а также Пушкинского округа», – сказал министр энергетики Московской области Леонид Неганов.

Более 1450 жителей смогут подключить свои дома к газу, отметил министр.

Всего до конца 2019 года в Подмосковье по данной программе будет газифицировано 50 населенных пунктов.

Основной объем ввода новых объектов газификации запланирован на конец года. Будут созданы условия для газификации в городских округах Истра, Кашира, Можайский, Орехово-Зуевский, Наро-Фоминский, Рузский, Щелково и других.

Губернаторская программа «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» является самой масштабной из принятых в регионе за последние десятилетия. С 2013 года в рамках проекта построено свыше 2 тысяч километров новых газораспределительных сетей, газифицировано около 400 населенных пунктов. Около 200 тысяч жителей региона получили возможность подключить к газу свои дома.