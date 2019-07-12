РИАМО – 12 июл. Ряд услуг Московского областного БТИ теперь можно получить в электронном виде, это поможет сэкономить время и силы клиентов, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Московское областное БТИ следит за современными технологиями, меняющими сам процесс предоставления сервисов и услуг. Именно поэтому ГУП Московской области «МОБТИ» вводит целый спектр электронных услуг, которые сэкономят время и силы клиентов», – говорится в сообщении.

Для оптимизации процесса оформления объектов недвижимости появилась новая услуга – «Электронная подача документов в Росреестр».

При оформлении права собственности на недвижимость и заключении сделок с недвижимостью собственник обычно проходит процедуру государственной регистрации. Регистрации подлежат: право собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право пожизненного наследуемого владения, право постоянного пользования, ипотека, сервитуты, а также иные права в случаях, предусмотренных настоящим Гражданским кодексом РФ и иными законами.

В настоящий момент при любых учетно-регистрационных действиях необходимо подавать документы в Росреестр через офисы МФЦ или через интернет. При подаче документов через Сеть срок предоставления госуслуги сокращается на два дня.

«При заказе услуги «Электронная подача документов в Росреестр» сотрудники Московского областного БТИ выпускают специальную облачную ЭЦП, с помощью которой подписываются документы и направляются в электронном виде в Росреестр», – уточняется в материале.

Услуга «Электронная регистрация» ГУП МО «МОБТИ» доступна в случае заказа работ, связанных с учетно-регистрационными действиями (например, при заказе техплана), тогда специалисты Московского областного БТИ подготовят все документы и подадут их на регистрацию имущества в Росреестр.

Также услугу можно получить при подаче готового комплекта документов на госрегистрацию сделки (купля-продажа, аренда, залог, дарение) через «МОБТИ» для передачи в соответствующий орган с последующей регистрацией недвижимости.

Преимущества использования электронной регистрации: скидка 30% при оплате госпошлины, удобное расположение офисов – 68 точек приема по Москве и Московской области.

Пилотный проект стартовал в Мытищах и Балашихе. В Мытищах были поданы документы на регистрацию объекта недвижимости, а в Балашихе состоялась регистрация первой сделки аренды земельного участка и перехода права на объект недвижимости, находящийся в муниципальной собственности.

«В Подмосковье заключен первый договор по аренде земли полностью в электронной форме. Во взаимодействии Минмособлимущества с Московским областным БТИ, ГКУ МО «МФЦ» и администрацией Балашихи реализована возможность заключения электронной сделки через МФЦ с выдачей усиленной электронно-цифровой подписи», – отметил министр имущественных отношений региона Владислав Коган.

Он добавил, что планируется применить данный опыт для всех государственных услуг, предоставляемых в сфере недвижимости.