РИАМО - 12 июл. Шесть многоквартирных домов и 16 объектов нежилой недвижимости сдали в эксплуатацию в Подмосковье за прошедшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«На минувшей неделе в Московской области ввели в эксплуатацию шесть многоквартирных домов общей площадью 93 тысячи квадратных метров на 1,8 тысячи квартир и 16 объектов нежилого назначения площадью 62 тысячи квадратных метров», – говорится в сообщении.

Введено в эксплуатацию: три объекта производства, пять складских помещений, два автопарка, автомойка, два торговых комплекса, два кабинета врача общей практики и кафе.

«Самым крупным объектом за текущую неделю стал склад миксования в Клину площадью 22 тысячи квадратных метров», – отметила министр жилищной политики региона Инна Федотова.

По ее словам, в регионе началось строительство многоквартирного дома на 144 квартиры в Ивантеевке, школы на 600 мест и корпуса для выращивания нетелей в Мытищах.

Кроме того, стартовало возведение выставочного центра в Домодедове, ресторана в Балашихе и реконструкция стоянки для сельскохозяйственных машин с изменением назначения под картофелехранилище в Солнечногорске, добавила министр.

Разрешения на строительство получили три складских помещения и два объекта торговли.