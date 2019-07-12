РИАМО – 12 июл. Продюсер Бари Алибасов выложил в Сеть фотографию своего курса лечения после отравления жидкостью для очистки труб, в нем внимательные пользователи обнаружили несоответствие в списке указанных лекарств, сообщается на сайте kp.ru.

Большинство препаратов, к примеру, омез, фосфалюгель и ребагит оказались действительно для пищеварительной системы. Настораживает один медикамент – «Акатинол Мемантин».

«Его назначают при деменции и болезни Альцгеймера — именно такие показания к применению прописаны в инструкции. Оба этих состояния связаны с нарушением работы головного мозга, и проявляются в снижении интеллекта, функций памяти, потери ориентации во времени и пространстве. Если по-простому, это слабоумие», – объяснил врач-невролог Юрий Андрусов.

По его словам, при запущенной стадии человек не узнает близких и не понимает, где находится, неадекватно воспринимает окружающие предметы. К примеру, может «Крота» выпить.

«При этом болезнь Альцгеймера не лечится – это отмирание нервных клеток в головном мозге, а «Мемантин» просто помогает улучшить интеллектуальные функции», – подчеркнул медик.

Бари Алибасова госпитализировали в начале июня. Сообщалось, что продюсер попал в больницу, так как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. По словам врачей, он получил серьезный ожог пищевода, желудка и дыхательных путей. 17 июня продюсера выписали из больницы. После этого эксперты предположили, что история с отравлением Алибасова является фейком.

Как утверждают врачи, продюсер слишком быстро выздоровел после такого серьезного отравления, хотя из-за ожога пищевода должен был на всю жизнь остаться инвалидом.

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