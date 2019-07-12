РИАМО - 12 июл. Пассажир упал под прибывающий поезд на станции метро «Октябрьская» Кольцевой линии, его передали для обследования бригаде скорой помощи, говорится в сообщении пресс-службы УВД на Московском метрополитене.

«Около 18:15 на станции метро «Октябрьская» Кольцевой линии Московского метрополитена с платформы под прибывающий поезд на жесткий путь упал мужчина», – говорится в сообщении.

Полицейские, которые дежурили на станции, вызвали наряд скорой помощи, и приняли меры для извлечения пассажира. В настоящее время мужчину передали медикам.

«Нарушений общественного порядка и безопасности сотрудниками полиции допущено не было. Московский метрополитен работает в штатном режиме», – заключается в материале.

Ранее из-за падения человека на пути на Кольцевой линии не было движения по часовой стрелке. Пассажиров призывали пользоваться другими линиями метро и наземным транспортом.

На Кольцевой линии метро движение поездов вошло в график после сбоя>>