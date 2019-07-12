РИАМО – 12 июл. Свыше 120 джазовых и больше 200 русских народных инструментов поступят в музыкальные школы столицы уже этой осенью, всего будет закуплено более двух тысяч различных музыкальных инструментов, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

Руководитель департамента Геннадий Дегтев отметил, что победители трех электронных конкурсов должны поставить в 36 московских школ музыки и искусств струнные, духовые и ударные инструменты.

«Предстоящая закупка предполагает поставку свыше двух тысяч музыкальных инструментов в школы искусств на территории всей Москвы – от центра и до новых территорий. Учащиеся смогут играть на новых инструментах уже до конца ноября 2019 года», – сказал Дегтев.

Он уточнил, что подобные закупки уже проходили ранее. Как показывает анализ рынка, представители бизнеса этого сегмента активно сотрудничают с бюджетными учреждениями. Проведенная предварительная работа по информированию компаний, осуществляющих поставку музыкальных инструментов, показала интерес участников к предстоящим конкурсам.

Поставка музыкальных инструментов проводится в рамках реализации проекта «Искусство – детям», который предполагает комплексное обновление материально-технической базы культурно-образовательных учреждений, добавил представитель ГКУ «Технический центр департамента культуры города Москвы».

«Больше трети музыкальных инструментов, которые находятся в столичных школах искусств, были закуплены в советское время. И на сегодняшний день их износ превышает 50%. Именно поэтому закупки музоборудования проводятся уже не первый год. Перечень оснащения каждого учреждения меняется в зависимости от творческих задач, которые стоят перед ним», – сказал представитель заказчика.

Как считает советник отдела индустрии музыкальных инструментов и звукового оборудования Минпромторга Елена Родионова, отечественная музыкальная продукция по отдельным позициям имеет ряд преимуществ перед мировыми аналогами.

«По данным Росстата и ФТС за 2018 год, объем российского рынка музыкальных инструментов составил около 6 миллиардов рублей. На нем представлено 75 отечественных производителей, на долю которых приходится менее 10% объема рынка», – уточнила Родионова.

По ее словам, отечественная продукция по отдельным позициям имеет преимущество в цене до 50%, а по техническим характеристикам конкурирует с мировыми аналогами.

Родионова добавила, что в прошлом году объем закупок музыкальных инструментов составил более 1,3 миллиарда рублей для государственных и муниципальных нужд, что составляет менее 25% объема российского рынка музыкальных инструментов.

Представленные на мероприятии процедуры наряду с закупкой джазовых инструментов (саксофоны, контрабасы, корнеты, фортепиано) предусматривают поставку балалаек, арф, флейт и скрипок, гитар, виолончелей, а также виброфонов, маримб, кастаньет и так далее. Конкурсной документацией во всех трех закупках установлена гарантия на инструменты не менее двух лет.