РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 июл. Единый день диспансеризации проведут в медицинских учреждениях Балашихи в субботу, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В субботу в Балашихе пройдет очередной Единый день диспансеризации. Жители смогут бесплатно проверить свое здоровье в учреждениях здравоохранения городского округа. Всего прием населения будет организован более чем в 10 городских поликлиниках.

Диспансеризацию в субботу можно будет пройти в поликлиниках №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, а также в Черновской и Ново-Милетской амбулаториях.

Глава Балашихи Сергей Юров отметил, что по плану в 2019 году диспансеризацию должны пройти более 115 тысяч жителей. Ее уже завершили 62 тысячи человек. Более 17 тысяч жителей направлены на второй этап – более углубленное обследование.

Жители Балашихи могут пройти диспансеризацию в любой из будних дней в поликлиниках города или в Единый день диспансеризации по субботам. В нынешнем году обследование могут пройти жители, рожденные в 2001, 1998, 1995 годах и так далее через каждые три года. При обращении в поликлинику необходимы паспорт и медицинский полис.