РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 июл. Заместитель председателя правительства Московской области Игорь Тресков совместно с главой городского городского округа Люберцы Владимиром Ружицким в субботу проведут встречу с жителями микрорайона Самолет, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации Люберец.

«Уважаемые люберчане! В субботу, 13 июля, в школе №28 пройдет встреча главы Люберец Владимира Ружицкого с жителями микрорайона Самолет при участии заместителя председателя правительства Московской области Игоря Трескова», – говорится в сообщении.

Встреча начнется в 11:00 и пройдет по адресу: улица Вертолетная, дом №8. На повестке дня представят вопросы развития дорожной и социальной инфраструктуры, оптимизации маршрутов общественного транспорта и другие наиболее актуальные темы. Приглашаются все желающие.