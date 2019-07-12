РИАМО - 12 июл. Московское областное УФАС России признало ООО «Электронприбор» и ООО «АбриКом» нарушителями Закона о защите конкуренции в части заключения устного картельного соглашения на поставку оборудования для нужд сетевых компаний на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Управлением было установлено, что в ходе торгов, проводимых на электронной площадке ПАО «Россети», участники аукционов ООО «Электронприбор» и ООО «АбриКом» отказались от конкурентной борьбы и действовали в интересах друг друга: обменивались информацией и использовали единую инфраструктуру при подаче заявок и ценовых предложений.

«Упомянутые юридические лица подавали ценовые предложения с незначительным снижением цены, вследствие чего общества смогли заключить государственные контракты на сумму свыше 10 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Решением комиссии Московского областного УФАС России ООО «Электронприбор» и ООО «АбриКом» признаны нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения устного картельного соглашения. На основании решения комиссии обществам выданы предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.