РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 июл. Жители подмосковных Люберец смогут бесплатно посещать летние спортивные занятия, первое состоится в субботу в парке «Наташинские пруды».

«РосМолСпорт Московской области» и муниципальное учреждение «Парк культуры и отдыха» приглашают посетить бесплатные регулярные летние занятия от проекта «СпортВоМне» на свежем воздухе. Первая тренировка пройдет в субботу в 15:00 возле сцены в парке «Наташинские пруды».

Первую тренировку проведут ведущие лидеры «РосМолСпорт Московской области» Денис Шамин и Сергей Чуприна. Занятие будет включать разминку, а также элементы функционального, силового тренинга и кроссфита. Подобные тренировки будут проходить по субботам.