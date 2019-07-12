РИАМО – 12 июл. В конце лета в Коммунарке ТиНАО Москвы откроется еще один скейтпарк, его площадь составит почти в 450 квадратных метров, там можно будет кататься и отрабатывать трюки на скейтбордах, самокатах, роликах и BMX-велосипедах, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Спортивный объект на базе высокопрочного монолита появится в составе первого района жилого комплекса «Испанские кварталы», который возводит ГК «А101» в Новомосковском округе. Проект подготовлен с учетом рекомендаций профессиональных скейтбордистов, которые в данный момент специализируются на создании инфраструктуры для экстремальных видов спорта.

«Участие экспертов в области экстрим-дисциплин позволит избежать ошибок при подготовке площадки для тренировок, а значит, гарантирует ей востребованность и безопасность эксплуатации. Появление таких продвинутых объектов для экстремалов все еще редкость для города, но новая Москва находится в авангарде этого спортивного течения», – отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По словам представителя компании-инвестора, уже утвержден проект строительства, объем инвестиций в который составит 5 миллионов рублей.