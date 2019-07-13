РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 13 июл. Первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Владислав Холодков приглашает жителей региона на выставку бездомных кошек и собак «Твой друг», которую проведут в подмосковном Красногорске в субботу, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

На выставке можно приласкать животных, а понравившихся взять домой. Все кошки и собаки усилиями волонтеров здоровы, ухожены и привиты. Перед тем, как решиться приютить животное, можно получить бесплатные консультации кинологов и фелинологов, специалистов по грумингу. На выставке пройдут фотосессии, мастер-классы и конкурсы.

Холодков посоветовал обязательно приходить на выставку с детьми, чтобы у них с ранних лет формировалось гуманное отношение к животным, ответственность за них.

Организаторы выставки будут благодарны посетителям за пожертвования для животных, содержащихся в приютах: корм, игрушки и тому подобное.

Если кто-то заранее решил взять домой кошку или собаку, при себе необходимо иметь паспорт. Выставка-раздача пройдет с 12:00 до 18:00 в ПКиО «Ивановские пруды». Вход свободный.