РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 июл. Армейский комплекс вольных упражнений пройдет в субботу в Центральном парке подмосковных Люберец, начало в 12:00.
В субботу в 12:00 в Центральном парке городского округа Люберцы для всех желающих пройдет армейский комплекс вольных упражнений на 16 счетов. Также состоится комплекс приемов рукопашного боя на 8 счетов, которые проведет член правления РОО «РосМолСпорт МО», КМС по офицерскому троеборью Евгений Дмитриев.
Мероприятие организовано РОО «РосМолСпорт МО» и молодежным парламентом при поддержке МУ «Парк культуры и отдыха», спорткомитета и общественной палаты Люберец.
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