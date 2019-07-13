РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 июл. Армейский комплекс вольных упражнений пройдет в субботу в Центральном парке подмосковных Люберец, начало в 12:00.

В субботу в 12:00 в Центральном парке городского округа Люберцы для всех желающих пройдет армейский комплекс вольных упражнений на 16 счетов. Также состоится комплекс приемов рукопашного боя на 8 счетов, которые проведет член правления РОО «РосМолСпорт МО», КМС по офицерскому троеборью Евгений Дмитриев.

Мероприятие организовано РОО «РосМолСпорт МО» и молодежным парламентом при поддержке МУ «Парк культуры и отдыха», спорткомитета и общественной палаты Люберец.