РИАМО - 12 июл. Мониторинг детского питания в летних оздоровительных лагерях прошел в подмосковном Одинцове, в результате проверки выявили небольшие нарушения, не влияющие на качество питания, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Как уточнил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников, в связи с активным периодом летнего детского отдыха в регионе продолжается регулярный мониторинг питания в летних лагерях.

«Последний плановый мониторинг качества предоставления услуг, связанных с организацией гарантированного питания, прошел в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей в МБОУ Одинцовская гимназия №7 и в МБОУ Одинцовская гимназия №14 Одинцова», - сказал Посаженников.

По его словам, в ходе мониторинга в учреждениях выявлены многочисленные несоответствия требованиям условий контракта, в том числе СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» и Технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

«Установленные несоответствия не являются грубыми и не влияют на безопасность питания, но, тем не менее, по итогам мониторинга будет проведена дополнительная работа совместно с министерством образования Московской области для полного устранения всех несоответствий», - подчеркнул министр.