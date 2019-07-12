РИАМО - 12 июл. В доме правительства Московской области состоялось заседание рабочей группы по вопросам синхронизации мероприятий региональных проектов в режиме видеоконференции с участием всех муниципальных образований, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики региона.

«Совещание проводится в рамках исполнения поручений президента РФ по синхронизации мероприятий регионального проекта «Жилье» с мероприятиями региональных проектов в сфере образования, здравоохранения, энергетики, безопасных и качественных автодорог, а также приоритетным проектом «Умные города Подмосковья», – отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Она добавила, что министерство провело работу по данному вопросу и теперь необходимо включение всех муниципальных образований.

По словам первого заместителя министра жилищной политики Подмосковья Людмилы Ращепкиной, в ходе встречи с муниципалитетами обсуждались сроки выполнения задач по синхронизации.

Она отметила, что работа ведется с непосредственным участием ведомств правительства Московской области.

На видеоконференции зафиксировали сроки по доработке информации по пилотным городским округам: Химки, Мытищи и Королев.