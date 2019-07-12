РИАМО – 12 июл. В подмосковной Истре прошла церемония открытия центра оказания услуг «Мой бизнес», ранее офисы открылись в Волоколамске, Дмитрове, Королеве, Люберцах, Коломне, Можайске, Солнечногорске и Реутове, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инновация Московской области.

В торжественной церемонии открытия центра приняли участие министр инвестиций и инноваций Московской области Михаил Ан, глава городского округа Истра Андрей Вихарев и директор АНО «Агентство инвестиционного развития Московской области» Владимир Зайцев.

«Истра – это часть «золотой мили» Подмосковья, площадь с огромным потенциалом. За пять лет здесь должны произойти необратимые изменения, которые через четверть века сделают ее примером лучших практик городского устройства, как, например, пригороды крупнейших агломераций мира», – сказал Ан.

В 2019 году начата работа по превращению городского округа Истра в крупнейший инвестиционный кластер подмосковного региона, добавил министр.

«Применение указанной инвестиционной стратегии даст не только толчок в развитии экономики округа, но и позволит создать новые рабочие места, а значит, реализовать один из ведущих принципов стратегии губернатора, а именно, возможность работать там, где живешь», – подчеркнул Ан.

На территории городского округа Истра работают более 7 тысяч субъектов предпринимательства, в том числе свыше 4 тысяч индивидуальных предпринимателей. Малый бизнес обеспечивает работой более 14 тысяч человек и занимает устойчивые позиции в таких сферах экономики, как торговля, общественное питание, строительство, бытовое обслуживание. В 2018 году создано 293 новых субъекта малого и среднего предпринимательства.

В центрах «Мой бизнес» действующие предприниматели и те, кто только планирует открыть свой бизнес, могут по принципу «одного окна» получить все необходимые услуги для начала и ведения предпринимательской деятельности. Все услуги центров «Мой бизнес» предоставляются бесплатно.

ЦОУ «Мой бизнес» размещаются на базе действующих многофункциональных центров, коворкингов, филиалов торгово-промышленных палат, банков – там, где получать услуги будет наиболее удобно для предпринимателей.

В ближайшее время центры ЦОУ «Мой бизнес» откроются в Красногорске, Мытищах, Ногинске и Орехово-Зуеве. В перспективе они появятся во всех муниципальных образованиях области.