РИАМО – 13 июл. В Сергиевом Посаде в субботу состоится открытие фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест», для гостей подготовили программу, посвященную архитектуре и истории города, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

До конца лета в рамках фестиваля волонтеры будут восстанавливать фасады деревянного дома начала XX века на Вифанской улице в Сергиевом Посаде.

В день открытия организаторы и партнеры подготовили программу, посвященную архитектуре и истории города. Гости смогут поучаствовать в мастер-классе по изготовлению декора из старых деревянных элементов, научиться зарисовкам дома и архитектурных фрагментов. Там же будет проводиться запись в волонтеры.

Во временном лектории состоится беседа о важности городских медиа в освещении темы исторической среды и сохранения наследия с историком и ведущим Telegram-канала «Архитектурные излишества» Павлом Гнилорыбовым, урбанистом и автором Youtube-канала «Город для людей» Аркадием Гершманом и архитектором и ведущим Youtube-канала Андреем Елбаевым.

«Программа завершится концертом джаз-группы Overgrowns и танцами. Но самое главное – гости дадут старт восстановительным работам на фасаде и смогут на время стать героями романа Марка Твена и покрасить забор», – уточняется в материале.

Фестиваль планируют завершить к осени, но это только первый сезон – организаторы надеются продолжить преображение других исторических домов в следующем году.

«Том Сойер Фест» придумали городские активисты в Самаре летом 2015 году, каждый год география его расширялась, за это время было восстановлено уже около 60 домов в разных уголках страны. В 2019 году планируется участие уже более 40 городов, присоединился и Сергиев Посад. Это первый подобный фестиваль на территории Московской области.

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