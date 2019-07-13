РИАМО - 13 июл. Движение транспорта в Западном, Юго-Западном, Троицком и Новомосковском округах ограничат с субботы по воскресенье, 21 июля включительно из-за строительства Большой кольцевой линии метро (БКЛ), говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

В связи со строительством Большой кольцевой линии метро по 20 июля временно закрыт участок Сокольнической линии от станции метро «Университет» до станции метро «Коммунарка». Для пассажиров будут закрыты девять станций: «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». В обычном режиме линия возобновит работу 21 июля с открытием метро.

«В связи с этим в районах Гагаринский, Раменки, Ломоносовский, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Теплый Стан и Обручевский, а также поселениях Московский и Сосенское изменится схема движения транспорта: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта», – говорится в сообщении.

Все ограничения уже опубликованы на Едином транспортном портале, а также переданы в «Яндекс.Карты» и другие навигационные системы.

Для приоритетного проезда компенсационных маршрутов и маршрутов Московской области вдоль их трасс будут введены временные выделенные полосы с обособленными участками на:

- проспекте Вернадского;

- Ленинском проспекте (от проспекта Вернадского до МКАД);

- Киевском шоссе (от МКАД до улицы Родниковая);

- Проектируемом проезде № 907 (от съезда с улицы Родниковая до Проектируемого проезда №905);

- Проектируемом проезде №905 (от Проектируемого проезда №907 до Киевского шоссе);

- автодороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе (от Проектируемого проезда №907 до Калужского шоссе) и от разворота до ООТ «Столбово».

«Обращаем внимание водителей такси, что проезд по выделенкам будет разрешен только для наземного городского транспорта», – отмечается в материале.

Для приоритетного движения городского транспорта будут введены следующие запреты движения:

- проезд с улицы Родниковой в сторону МКАД и метро «Саларьево»;

- транзитное движение по Проектируемому проезду №905 в сторону Киевского шоссе;

- съезд с Киевского шоссе при движении в область в сторону метро «Саларьево»;

- разворот на Киевское шоссе в сторону области через улицу Родниковая;

- транзитное движение по безымянному проезду в районе станции метро «Саларьево» от деревни Саларьево в сторону Ппоектируемого проезда;

- съезд с внешней стороны МКАД на Ленинский проспект;

- съезд с внутренней стороны МКАД на Киевское шоссе;

- съезд с Киевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД;

- съезд с Ленинского проспекта на внешнюю сторону МКАД;

- проезд на Ленинский проспект и Вернадского проспект через улицу Рузскую;

- проезд с улицы Островитянова на проспект Вернадского;

- выезд с Проектируемого проезда №5504 на Ленинский проспект;

- съезды с Ленинского проспекта на улицу Островитянова;

- поворот с проспекта Вернадского на улицу Тропаревская;

- разворот на проспекте Вернадского на пересечении с улицей Тропаревская, при движении в область;

- выезд с улицы Коштоянца на проспект Вернадского в сторону области;

- правый поворот с проспекта Вернадского на улицу Коштоянца;

- правый поворот с проспекта Вернадского на улицу Лобачевского при движении в центр;

- разворот на проспекте Вернадского в районе дома 59;

- правый поворот с проспекта Вернадского при движении в центр на улицу Удальцова;

- левый поворот с дублера проспекта Вернадского на улицу Строителей;

- правый поворот с улицы Строителей на дублер проспекта Вернадского;

- правый поворот с проспекта Вернадского на Ломоносовский проспект, при движении в центр;

- выезд с улицы Косыгина на проспект Вернадского в сторону области;

- съезды с проспекта Вернадского на улицу Косыгина;

- выезды с территории ТЦ «Саларис» на Проектируемый проезд №905;

- съезды с Киевского шоссе на территорию БЦ «Румянцево»;

- въезды/выезды на проспекта Вернадского с прилегающей территории в районе домов 127, 86Д, 86 стр.1, 87/48, 14А, 12к4;

- съезды с основного хода на дублер проспекта Вернадского в районе дома 8А, улицы Марии Ульяновой, при движении в область;

- выезды на проспект Вернадского с прилегающей территории в районе домов 123, 111;

- проезды к прилегающей территории в районе станции метро «Университет» (д. 23Ас1);

- по дублеру Киевского шоссе в районе владение 2 и транспортной развязки с МКАД;

- по улице Покрышкина на участке от улицы Рузская до проспекта Вернадского;

- по дублеру проспекта Вернадского от улицы Строителей до Ломоносовского проспекта в сторону центра;

- на съездах с проспекта Вернадского на улицу Косыгина.

Для приоритетного движения общественного транспорта ограничено движение на выездах со следующих участков:

- проектируемого проезда №905 (от Киевского шоссе до въезда на парковку ТЦ «Саларис» и выезд на Проектируемый проезд №907) – с 2 до 1 полосы;

- проектируемого проезда №907 (перед пересечением с Проектируемым проездом №905) – с 2 до 1 полосы;

- дублера автодороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе (перед проектируемым проездом №907) - с 2 до 1 полосы;

- дублера Калужского шоссе (в районе ООТ «Остановка Метро Ольховая») - с 3 до 2 полос;

- Киевского шоссе (перед пересечением с Проектируемым проездом № 905) - с 4 до 3 полос;

- улица Адмирала Корнилова (перед Киевским шоссе) - с 2 до 1 полосы;

- дублера проспекта Вернадского (перед улицей Строителей) – с 2 до 1 полосы;

- Ломоносовского проспекта (перед проспектом Вернадского) с 2 до 1 полосы;

- улицы Косыгина (перед проспектом Вернадского) – с 3 до 2 полос;

- улицы 26-ти Бакинских Комиссаров (перед проспектом Вернадского) – с 3 до 1 полосы;

- съезд с проспекта Вернадского на Ленинский проспект в область - с 2 до 1 полосы;

- съезд с проспекта Вернадского на улицу Островитянова - с 3 до 1 полосы;

- улица Островитянова в районе разворота в сторону проспекта Вернадского при движении в сторону Профсоюзной улицы - с 2 до 1 полосы;

- улица Островитянова в районе разворота в сторону проспекта Вернадского при движении в сторону Ленинского проспекта - с 3 до 1 полосы;

Для приоритетного движения общественного транспорта будет введен запрет на остановку-стоянку на следующих улицах:

- Проектируемом проезде № 905;

- улице 26-ти Бакинских Комиссаров;

- улице Косыгина;

- Проектируемом проезде №5504 в районе пересечения с Ленинским проспектом.

Кроме того, будет введено одностороннее движение на следующих участках:

- проезде от проспекта Вернадского до улицы Семенова Тян-Шанского;

- проезде от проспекта Вернадского до улицы Рузская.