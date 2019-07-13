РИАМО – 13 июл. Два компенсационных маршрута будут работать у закрытых станций Сокольнической линии метро Москвы по 20 июля, всего на линии задействуют свыше 170 бесплатных автобусов, говорится в сообщении пресс-службы «Мосгортранса».

Для строительства Большой кольцевой линии метро закрылись станции «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Поезда будут курсировать только до станции «Университет». В обычном режиме Московский метрополитен возобновит работу утром 21 июля.

«На время закрытия участка Сокольнической линии метро «Мосгортранс» организует два компенсационных бесплатных маршрута – КМ1 и КМ2. На линии задействуют более 170 современных низкопольных автобусов большого и особо большого класса», – отмечается в сообщении.

Маршрут КМ1 пройдет от станции метро «Саларьево» до «Университета», КМ2 свяжет «Саларьево» с «Коммунаркой».

«Автобусы будут курсировать с остановками у всех станций временно закрытого участка. Режим работы маршрутов – с 5:10 утра до 2:00 ночи. Интервалы движения автобусов КМ1 составят менее минуты, КМ2 будут ходить каждые 2 минуты», – дополняется в сообщении.

Кроме того, дополнительные автобусы выйдут на действующие регулярные маршруты: №№т34, 144, 246, 261, 715, 878, 881, 882, 950. Подробную информацию можно найти на остановках наземного транспорта, а также на информационных щитах.

Кроме того, у временно закрытых станций метро будут дежурить сотрудники «Мосгортранса», которые помогут пассажирам найти место посадки в автобус и будут координировать движение городского транспорта.

Компенсационные маршруты:

КМ1: Метро «Саларьево» – Метро «Румянцево» (в сторону центра – остановка «Дудкино») – Метро «Тропарево» – Метро «Юго-Западная» – Метро «Проспект Вернадского» – Метро «Университет»;

КМ2: Метро «Саларьево» – Метро «Филатов Луг» – Метро «Прокшино» – Метро «Ольховая» – Метро «Коммунарка».

Регулярные маршруты до других станций метро:

№т34 – от метро «Юго-Западная» и «Проспект Вернадского» к станциям «Университет», «Ломоносовский проспект» и «Киевская»;

№144 (экспресс) – от метро «Тропарево» к метро «Теплый Стан», а также до метро «Китай-город» по Ленинскому проспекту – через МЦК Площадь Гагарина, метро «Октябрьская», «Библиотека имени Ленина», «Охотный Ряд» и «Лубянка»;

№246 – от метро «Проспект Вернадского» к метро «Калужская»;

№261 – от метро «Юго-Западная» к метро «Озерная» и «Беляево»;

№715 – от метро «Проспект Вернадского» к метро «Раменки»;

№878 – из города Московский к метро «Теплый Стан»;

№881 – из города Московский к метро «Рассказовка»;

№882 – от метро «Коммунарка» к метро «Теплый Стан»;

№950 – от платформы «Кокошкино», станции «Толстопальцево», деревни Изварино, ЖК Внуково 2016, 2017 к метро «Рассказовка».