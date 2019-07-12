РИАМО – 12 июл. В музее-заповеднике писателя Антона Чехова в Мелихове заработал международный волонтерский лагерь, проект реализуется при поддержке Центра международных молодежных и студенческих программ World4U, говорится в сообщении пресс-службы учреждения культуры.

В музей приехали представители из Китая, Франции, Испании и Сербии. Программа пребывания включает в себя практические работы по оказанию помощи в хозяйственной деятельности музея, а также образовательные и культурные мероприятия.

«Основные работы проходят в мемориальном чеховском саду. Помимо хозяйственных работ музей предложил волонтерам интересную культурную программу: посещение всех экспозиций и выставок, спектакли Мелиховского театра, участие в музейно-театральном проекте «Дачная лихорадка, или 22 невинных удовольствия», обзорные экскурсии по городу и окрестностям», – отмечается в сообщении.

В течение всего срока работы лагеря каждый волонтер сможет рассказать о культуре и особенностях своей страны.

Министр культуры Московской области Нармин Ширалиева считает важным аспектом то, что вокруг Чеховского дома объединяется молодежь.

«Ребята из разных стран, которые впервые приехали в Подмосковье, увезут с собой ощущение подлинной России – глубокой, мудрой, справедливой – как мир Чехова», – добавила она.

В свою очередь директор музея Константин Бобков надеется, что проведение данного проекта вскоре станет доброй традицией.