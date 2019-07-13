РИАМО - 13 июл. Сельское поселение Островецкое Раменского городского округа примет третий ежегодный фестиваль «Берегиня Раменья», он состоится в субботу с 13:00 до 22:00, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Площадкой для проведения фестиваля станет территория яхт-клуба «Островецкая лука». Место проведения фестиваля – каждый год новая площадка на территории одного из сельских или городских поселений Раменского округа. Это обязательно живописная поляна на берегу реки, озера или святого источника, ведь вода – главный атрибут славянского праздника Берегиня, который приходится на середину июля», – отмечается в сообщении.

В фестивальной программе, которая продлится до 19:00, выступят 10 фольклорных коллективов и исполнителей из разных регионов России. С 19:00 до 22:00 состоится гала-концерт с участием фолк-группы «Карагод», Святослава Шершукова, семейной этно-группы «СолнцеЛуна», фолк-группы «Ярилов Зной», театра огненных легенд «Саламандра».

Фестиваль проводится в форме народного гуляния и включает в себя площадки «Славянское подворье» (русские народные промыслы и ремесла, выставка старинного оружия и костюма, передвижная кухня), «Славянская трапезная» (фестиваль ухи и вишневого варенья), «Звонкая сказка Гжель» (мастера показывают свои достижения и проводят мастер-классы в прикладном искусстве и народном промысле).

Также будут работать квест-игра «Город мастеров» – интерактивная игра для всех, желающих прикоснуться к истокам народных промыслов, площадка «Летопись района» – стендовая экспозиция, повествующая об истории городского округа от момента его создания до сегодняшнего дня.

Как провести лето в Подмосковье>>