РИАМО - 12 июл. Четыре маршрута трамваев задерживаются на Волоколамском шоссе в столице по техническим причинам, их маршруты изменены, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

«По техническим причинам на Волоколамском шоссе (возле Гидропроекта) задерживаются трамваи №№6, 15, 23, 28. Маршруты временно изменены – трамваи вместо метро «Сокол» ходят до «Войковской», – говорится в сообщении

Пассажирам рекомендовали быть внимательнее при выборе маршрута.