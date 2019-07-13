РИАМО – 13 июл. Жители Подмосковья смогут получить консультации специалистов по вопросам тарифов по обращению с коммунальными отходами в субботу, по предварительным подсчетам, число участников мероприятия увеличится в два раза, чем в первый День разъяснений, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В связи с просьбами жителей продолжить разъяснять порядок формирования тарифов на обращение с твердыми коммунальными отходами областное министерство ЖКХ совместно с муниципалитетами, во взаимодействии с региональными операторами и управдомами проведет во всех городах Подмосковья единый День разъяснений жителям порядка формирования тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов.

Это второй по счету такой День разъяснений, первый прошел в феврале этого года, но у жителей остались вопросы, поэтому очередное мероприятие в ряде муниципалитетов стартует в эту субботу, 13 июля, и будет продолжено 20 июля.

В течение всего мероприятия эксперты помогут жителям региона получить ответы на актуальные вопросы по тарифам региональных операторов, правильности и порядке начисления в строке «обращение с ТКО», многие другие вопросы, связанные с переходом на новую систему обращения с ТКО.

День разъяснений пройдет в формате встреч с населением, помимо консультантов из регионального министерства ЖКХ, в мероприятии примут участие специалисты из областного единого расчетного центра МособлЕИРЦ, Мосэнергосбыта, представители региональных операторов и управдомов.

Для более тщательной подготовки консультантов, а также в силу того, что помещения ограничены по количеству посадочных мест, для участия в мероприятии необходимо заполнить анкету на сайте регионального министерства.

В прошлый раз в мероприятии приняли участие около 15 тысяч человек, в этот раз, по предварительным подсчетам, мероприятие посетят в два раза больше человек – более 30 тысяч человек.

С этого года Подмосковье перешло на новый стандарт сбора и переработки отходов. В настоящее время на контейнерных площадках мусор накапливается в серых баках для смешанных отходов и в синих баках, куда попадает предварительно разделенный жителями «сухой» мусор (бумага, металл, картон, пластик). Введение раздельного сбора отходов позволяет сократить объемы захоронения мусора на полигонах.