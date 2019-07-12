РИАМО – 12 июл. В Москве начали второй этап реставрации церкви Иоанна Златоуста, входящей в ансамбль Рождественского монастыря, работы планируется выполнить до середины октября, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

«В настоящий момент проводятся работы по расчистке штукатурного слоя фасадов. Запланирована реставрация кирпичного и белокаменного цоколей, ремонт водосточной системы и кровельного покрытия, реставрация лестниц и парапетов, а также замена дверных и оконных столярных заполнений и ремонт металлических решеток», – отмечается в материале.

Работы по ограде предполагают реставрацию кирпичной кладки, белокаменного цоколя и декора, кровли, устройство гидроизоляции и отмостки.

«Церковь Иоанна Златоуста – один из композиционных центров территории Рождественского монастыря. Ее построили в 1670-е годы на месте обветшалой деревянной трапезной. За время существования объем церкви дополнялся приделами. Начавшиеся реставрационные работы коснутся фасадов церкви. Также в скором времени специалисты приступят к сохранению монастырской ограды с башнями», – сказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь был основан в 1386-1389 годах княгиней Марией Серпуховской – супругой князя Андрея Серпуховского и матерью князя Владимира Храброго – героя Куликовской битвы.