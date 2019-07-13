РИАМО - 13 июл. Участок Сокольнической линии метрополитена между станциями «Университет» и «Коммунарка» закрыли для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ).

По 20 июля включительно для пассажиров закрыты девять станций Сокольнической линии: «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».

В этот период движение поездов будет осуществляться только на участке между станциями «Бульвар Рокоссовского» и «Университет». В обычном режиме линия возобновит работу 21 июля с открытием метро.

Ограничения необходимы для строительства юго-западного участка Большой кольцевой линии. Во время закрытия строители проложат под станцией «Проспект Вернадского» левый перегонный тоннель, который пройдет по внутренней стороне подземного кольца.

Во время закрытия участка Сокольнической линии метро будут работать бесплатные компенсационные автобусы, которые свяжут закрытые станции. Пассажиров просят по возможности пользоваться Солнцевской, Калужско-Рижской и Бутовской линиями метро, а также существующими маршрутами наземного городского транспорта.

Ежедневно для помощи пассажирам на станциях «Парк Культуры», «Спортивная» и «Университет», а также около закрытых станций Сокольнической линии будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). На станциях метро разместят плакаты с информацией о временном закрытии участка линии, а на эскалаторах и в поездах будут транслировать аудиообъявления.

На новом участке БКЛ расположатся три станции: «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского». Две из них будут пересадочными на Солнцевскую и Сокольническую линии метро.

Открытие юго-западного участка Большой кольцевой линии улучшит транспортное обслуживание районов Очаково-Матвеевское, Раменки, Проспект Вернадского, где проживают 200 тысяч человек. Время на поездки по городу сократится на 10-15 минут. Пассажиры смогут сделать пересадки на другие линии, минуя центральные станции и наиболее востребованные пересадочные узлы.