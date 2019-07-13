РИАМО - 13 июл. В связи с проведением на Красной площади выпуска слушателей Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя в субботу в Москве будет закрыт Мавзолей Ленина, говорится в сообщении пресс-службы центра по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.

«13 июля 2019 года допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет», — говорится в сообщении.

Кроме того, проход посетителей по Красной площади на время проведения мероприятия будет ограничен.

Мавзолей Ленина работает все дни недели, кроме понедельника и пятницы, время работы с 10:00 до 13:00.