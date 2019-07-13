РИАМО – 13 июл. Парад трамваев, приуроченный к Дню московского транспорта, состоится в столице в субботу, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

«Колонна старинных трамвайных вагонов пройдет по центральным улицам города, а с 12:00 на Чистопрудном бульваре ими смогут полюбоваться все желающие – впервые работу выставки продлят до 18:00», – отмечается в сообщении.

Парад трамваев уже стал традицией. Перед выставкой старинные трамваи совершат пробег по столице ‒ до Чистых прудов колонна проследует по Шаболовке, Серпуховскому Валу, Даниловскому Валу, Дубининской и Новокузнецкой улицам, Большому Устьинскому мосту, Яузскому и Покровскому бульварам.

«На Чистопрудном бульваре все желающие смогут посетить вагоны и сфотографироваться. Гостей встретят артисты в исторических костюмах. Кроме этого, для москвичей подготовили развлекательную программу с конкурсами, викторинами и памятными сувенирами», – уточняется в материале.

День московского транспорта приурочен к дате запуска в Москве первого общественного транспорта – конки, которая вышла на маршрут 7 июля 1872 года. Праздник отмечается ежегодно во вторую субботу июля. В этом году он пройдет 13 июля.